Строительство домов и бань в Москве

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Дом из профилированного бруса с мансардой 4х5
4х5 м
цена: от 449 400 Руб.
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Дом из профилированного бруса с мансардой 4х5
5х4 м
цена: от 461 384 Руб.
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Дом из профилированного бруса с мансардой 5х4
5х4 м
цена: от 461 384 Руб.
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Дом из профилированного бруса с верандой и террасой 9х9
9х9 м
цена: от 1 102 528 Руб.
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Дом из профилированного бруса 8х7,5
8х7,5 м
цена: от 1 276 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса с террасой 9х7
9х7 м
цена: от 1 320 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса 11х7
11х7 м
цена: от 1 320 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса с террасой 10х9
10х9 м
цена: от 1 331 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса 10х8
10х8 м
цена: от 1 452 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса в один этаж 9х10
9х10 м
цена: от 1 100 000 Руб.
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Двухэтажный дом из профилированного бруса 8х8
8х8 м
цена: от 1 056 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса в один этаж с террасой 8х8
8х8 м
цена: от 760 984 Руб.
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Дом из профилированного бруса с террасой и балконом 10х12
10х12 м
цена: от 1 705 000 Руб.
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Дома из бруса
Дом из профилированного бруса 10х7,5 с террасой и кладовой
С большой террасой 7.5х10
цена: от 650 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса 8х12 с четырьмя спальнями
С мансардой 8х12
цена: от 960 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса 12х8
С большой террасой 8х12
цена: от 1 220 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса 8х9 с котельной
С мансардой 8х9
цена: от 680 000 Руб.
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Одноэтажный дом из профилированного бруса 8х9 с двумя спальнями
8х9
цена: от 650 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса 8х9 с террасой и с/у
С небольшой террасой 8х9
цена: от 900 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса 8х9 с четырьмя спальнями
С небольшой террасой 8х9
цена: от 990 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса 8х8 с террасой и балконом
С мансардой 8х8
цена: от 600 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса 8х8 с балконом
С большой террасой 8х8
цена: от 540 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса 8х8 с балконом и террасой
С большой террасой 8х8
цена: от 620 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса 6х8 с гостиной и тремя спальнями
С мансардой 6х8
цена: от 540 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса 7х9 с пятью спальнями
С небольшой террасой 7х9
цена: от 920 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса 7,5х10 с тремя спальнями и террасой
С мансардой 7.5х10
цена: от 680 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса 6х9 с ванной комнатой
С небольшой террасой 6х9
цена: от 540 000 Руб.
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Дом из профилированного бруса в один этаж с террасой
С небольшой террасой 6х7,5
цена: от 527 296 Руб.
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Дом из профилированного бруса 6х9 с тремя спальнями
С мансардой 6х9
цена: от 560 000 Руб.
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Все проекты
Бани из бруса
Баня из профилированного бруса 6х8
С мансардой 6х8
цена: от 490 000 Руб.
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Баня из профилированного бруса 6х6
С террасой 6х6
цена: от 375 000 Руб.
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Баня из профилированного бруса 6х4
С крыльцом 6х4
цена: от 419 440 Руб.
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Баня из профилированного бруса 6х4
С террасой 6х4
цена: от 389 480 Руб.
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Баня из профилированного бруса 5х8
С крыльцом 5х8
цена: от 560 000 Руб.
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Баня из профилированного бруса 6х9
С мансардой 6х9
цена: от 530 000 Руб.
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Баня из профилированного бруса 6х12
С верандой 6х12
цена: от 860 000 Руб.
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Баня из профилированного бруса 6х6
С мансардой 6х6
цена: от 460 000 Руб.
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Баня из профилированного бруса 10х8
С террасой 8х10
цена: от 570 000 Руб.
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Баня из профилированного бруса 7х5.5
С террасой 5.5х7
цена: от 467 376 Руб.
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Баня из профилированного бруса 6х6
С мансардой 6х6
цена: от 440 000 Руб.
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Баня из профилированного бруса 6х6
С террасой 6х6
цена: от 450 000 Руб.
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Баня из профилированного бруса 6х6
С мансардой 6х6
цена: от 410 000 Руб.
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Баня из профилированного бруса 7х8
С эркером 7х8
цена: от 470 000 Руб.
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Баня из профилированного бруса 6х8
С крыльцом 6х8
цена: от 600 000 Руб.
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Баня из профилированного бруса 6х8
С мансардой 6х8
цена: от 490 000 Руб.
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Все проекты
Дома Каркасные
Каркасный дом 10х7,5 с террасой и кладовой
С большой террасой 7.5х10
цена: Звоните!
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Каркасный дом с двумя спальнями 6х8
6х8
цена: Звоните!
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Полутораэтажный каркасный дом 8х6
6х8
цена: Звоните!
Подробнее
Каркасный дом 8х6 с большим тамбуром
С мансардой 6х8
цена: Звоните!
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Каркасный дом с террасой и балконом 9х6
С мансардой 6х9
цена: Звоните!
Подробнее
Каркасный дом 6х9 с тремя спальнями
С мансардой 6х9
цена: Звоните!
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Каркасный дом в один этаж с террасой
С небольшой террасой 6х7,5
цена: Звоните!
Подробнее
Каркасный дом 6х9 с ванной комнатой
С небольшой террасой 6х9
цена: Звоните!
Подробнее
Каркасный дом 7,5х10 с тремя спальнями и террасой
С мансардой 7.5х10
цена: Звоните!
Подробнее
Каркасный дом 7х9 с пятью спальнями
С небольшой террасой 7х9
цена: Звоните!
Подробнее
Каркасный дом 6х8 с гостиной и тремя спальнями
С мансардой 6х8
цена: Звоните!
Подробнее
Каркасный дом 8х8 с балконом и террасой
С большой террасой 8х8
цена: Звоните!
Подробнее
Каркасный дом 8х8 с балконом
С большой террасой 8х8
цена: Звоните!
Подробнее
Каркасный дом 8х8 с террасой и балконом
С мансардой 8х8
цена: Звоните!
Подробнее
Каркасный дом 8х9 с четырьмя спальнями
С небольшой террасой 8х9
цена: Звоните!
Подробнее
Каркасный дом 8х9 с террасой и с/у
С небольшой террасой 8х9
цена: Звоните!
Подробнее
Все проекты
Каркасные бани
Каркасная баня 6х8 метров
С мансардой 6х8
цена: Звоните!
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Каркасная баня 6 на 6 м
С террасой 6х6
цена: Звоните!
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Каркасная баня 6х4 м
С крыльцом 6х4
цена: Звоните!
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Каркасная баня 6х4
С террасой 6х4
цена: Звоните!
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Каркасная баня 5х8
С крыльцом 5х8
цена: Звоните!
Подробнее
Каркасная баня 6х9
С мансардой 6х9
цена: Звоните!
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Каркасная баня 6х12
С верандой 6х12
цена: Звоните!
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Каркасная баня 6 на 6 метров
С мансардой 6х6
цена: Звоните!
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Каркасная баня 10х8
С террасой 8х10
цена: Звоните!
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Каркасная баня 7х5.5
С террасой 5.5х7
цена: Звоните!
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Каркасная баня 6х6 метров
С мансардой 6х6
цена: Звоните!
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Каркасная баня 6х6 м
С террасой 6х6
цена: Звоните!
Подробнее
Каркасная баня 6х6
С мансардой 6х6
цена: Звоните!
Подробнее
Каркасная баня 7х8
С эркером 7х8
цена: Звоните!
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Каркасная баня 6х8 м
С крыльцом 6х8
цена: Звоните!
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Каркасная баня 6х8
С мансардой 6х8
цена: Звоните!
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Отзывы
Елена и Вячеслав Охримчук

Давно мечтали с мужем и сыном о загородном доме... Появилась такая возможность построить дом в Подмосковье (Каширское шоссе). Получился 2-х этажный просторный дом!. А главное у меня теперь есть место, где я могу заниматься своим любимым занятием -декупажем. Я очень этому рада и счастлива! Спасибо компании за осуществление давней мечты!

Сафонов Олег

Прежде чем выбрать строителей для своего дома я обошел очень много сайтов: почти все компании обещали самые радужные условия и золотые горы. Но на мою просьбу дать контакты своих старых заказчиков, чтобы я мог лично с ними поговорить, отказывали. А вот "Дача из бруса" предоставила мне несколько адресов своих клиентов, которые были не против пообщаться. Пришлось правда проехать километров 100, но оно того стоило. Сами понимаете что сделать фотки "своих" домов для сайта не проблема, поэтому живое общение с бывшим клиентом стоит гораздо дороже. Мне понравилась полученная информация - и по ценам, и по качеству, и по срокам люди были довольны. Лично пощупал построенные дома, и решился таки заказать строительство именно у "Дачи из бруса". Остался всем доволен, чего и вам желаю.

Владимировы

Хотим поблагодарить компанию за нашу чудо-баньку. В конце апреля поставили у себя на даче. И теперь это наше любимое место - все праздники в ней отмечаем и просто чай попить на террасе приятно. Уютная она очень. Отдельное спасибо бригаде за оперативность и качество исполнения - очень слаженно и четко работают ребята.

Думаем, что обратимся в скором времени еще - теперь новый терем хотим!

Марина и Борис

Давно мечтала обустроить на даче приличный дом, сколько можно в летней кухоньке ютится. Хотела именно деревянный домик, смотрится красиво и стоит дешевле. Столкнулась с проблемой выбора строительной фирмы – одни хотели огромную предоплату, у других материалов в наличии не было, а терять два месяца весны увольте. Уже отчаялась найти адекватных людей, но тут в яндексе наткнулась на этот сайт. Решила позвонить, тем более офис от нас недалеко. Попался такой приятный менеджер, терпеливо ответил на все мои вопросы (я в интернете много чего начиталась пока искала нужную фирму), можно сказать обворожил. Сама стройка прошла незаметно: вроде только фундамент поставили, а тут я уже цветы посадить успела даже. Очень советую эту компанию, работают на совесть, что в наше время редкое явление. Большое вам спасибо!

Герасимовы Константин и Елена

Купили с женой пару лет назад участок за городом, поднакопили денег и решились поставить дом. Думали какой строить – камень или дерево. Убедила меня в итоге что дерево лучше, мол дышит, экологически чистый материал и прочее. Да и по деньгам я прикинул, что экономнее намного. Стал искать строителей, а мне сосед по участку и подсказал эту компанию, они ему дачу строили. Созвонился, приехали ребята на место, осмотрели все, предложили составить проект, уточнили кучу подробностей (у них там целая анкета) и ударили предварительно по рукам. Не знаю как строят другие, но мне показалось что построили очень быстро - видно, что опытная бригада. Вообщем, мы остались довольны, в доме уже один год прожили и тьфу-тьфу (стучу по дереву) все нормально.

семья Алексеевых

В конце зимы закончилось строительство нашего домика брусового. Заказывали у этой компании его по проекту ***. Проблем никаких не было, но думала, что вижу ребят последний раз: больше мы ничего строить не собирались, а внутреннюю отделку муж обещал сделать сам. Ну, думаю, лето. отпуск – как раз успеет… А потом началось. То дрель сломалась, то шурупы не те купил, то у рубанка лезвие полетело… В общем смотрю, что дело к осени движется, а до заселения в дом еще работать и работать… Пришлось снова в «Дача из бруса» звонить. Слава Богу, ребята очень оперативно нам сделали отделку всю. Так что на той неделе мы уже въехать смогли. Еще раз большое вам спасибо!

Сергей Юрьевич

Решил наконец обустроить свой загородный участок. Думал сперва из камня дом поставить, но потом решил что из бруса выйдет дешевле и полезней. Облазил десятки сайтов, сделал кучу звонков, ходил на встречи с представителями строй компаний. Почти отчаялся найти адекватное и достойное предложение. А потом сосед по даче подсказал эту фирму. Ребята массу вопросов задавали, уточняли кучу моментов, выясняли все досконально. Да и сосед отзывался о них очень хорошо. Поэтому решил, что закажу дом именно у них, и не ошибся! Построили быстро, даже успел остаток лета провести в новом доме!

Андрей и Марина

Решили с мужем построить наконец дом для постоянного проживания. Участок свой тем более есть. Перебирали кучу вариантов. Сперва хотели из бревна сделать, но потом решили, что слишком долго он строиться будет. Очень уж не хочется ждать пока дом усядется, бревно усохнет, а потом еще переконопачивать его... Хотелось все-таки не через 5 лет въехать. Друзья посоветовали взять как у них профилированный брус. Съездили посмотрели их дом – понравилось. Они же нам и порекомендовали эту фирму, которая им дом строила. Мы туда позвонили, обсудили условия и решились заказать и себе дом из бруса. По срокам не подвели, и стоимость оказалась в обговоренных пределах. По-качеству тоже вопросов нет, надеюсь и не будет. Спасибо.

Ковалевы Ирина и Алексей

Мы на своем наделе строили из бруса и домик, и баню, и кухню летнюю. Как раз у нас в области была выставка построек брусовых, так мы поехали, присмотрелись, пощупали дома эти, и сошлись на том, что - да!... это то что надо! Потом еще долго колебались в выборе строительной фирмы – не хотелось все-таки сильно переплатить. Отзывы на форумах искали и там прочитали про компанию «Дача из бруса». Связались с людьми – клиентами этой фирмы, поговорили с ними, убедились, что действительно люди довольны остались. В первую очередь заказали из профилированного бруса дом себе. Добротно, красиво и хорошо получилось! Потом еще баню и пристройку заказывали – тоже все отлично. Так что компанию рекомендуем тоже.

Наталья и Олег

Воспользовались акцией при заключении договора на бесплатный проект дома! Очень довольны- тем более что были ограничены в бюджете - получается съэкономили )

Сергей

Долго не решались начать строительство на своем загородном участке. То цены высокие, то кризисы всякие, то времени не было. Просчитывали самые разнообразные варианты: от того чтобы нанять бригаду до заказа уже готового дома. В итоге остановились на доме из бруса. На одном из сайтов наткнулись на объявление компании «Дачи из бруса». Излазили их сайт, изучили информацию и решили созвониться. Ну что сказать, сразу видно опытные ребята – приехали, задали много вопросов, согласовали с нами проект, сделали пару полезных замечаний. Заказ выполнили в точно оговоренные сроки, дополнительных денег никто не требовал. Короче, я остался доволен, теперь есть куда летом отдохнуть съездить.

Сергей

Желание построить загородный дом было давно, да все возможности не было. А вот недавно наконец все совпало — и финансы появились, и время. Долго искали, кому же довериться: одна фирма вроде цену хорошую дает, но сроки уж больно растянутые, другая обещает построить быстро, но только по своему типовому проекту. В итоге обратились в «Дачи из бруса» — у них и стоимость небольшая, и по времени не очень долго, и проект можно по своим желаниям составить. Сомневался до последнего, однако ребята не подвели — как и обещали, за 3 недели с небольшим построили все аккуратно и четко. По финансам тоже хорошо получилось — за рамки заранее оговоренной суммы не вышли, что при строительстве не всегда бывает. Теперь всем своим друзьям советую обращаться именно в эту фирму. Спасибо вам еще раз!

Елена

Побывали семьей у знакомого в Финляндии и просто влюбились в его загородный деревянный дом. Захотели и себе такой, но только где ж найти финское качество на русских просторах? В общем, перебрали несколько вариантов и после долгих семейных дебатов решили обратиться в эту компанию за консультацией, а потом и заказали у них домик. Впечатление осталось позитивное: сроки (обещали за 3 недели управиться) не срывали, бюджет не превысили, качеством также остались довольны. Особо понравилась возможность самостоятельно внести изменения в готовые проекты, все таки дом строится на года, и нужно чтобы он был именно таким, каким ты хочешь. Теперь ждем нашего финского друга с ответным визитом – уже и нам есть что показать.

Александр и Светлана

Добры день СК "Дача из бруса".
Я со своей супругой, выражаем Вам огромную благодарность за осуществление нашей, давней мечты- загородный дачный дом. Качество материала на высоком уровне, за столь скромную стоимость проекта. Отдельное спасибо бригаде строителей (прораб Владимир), ребята уложились в кратчайшие сроки. Выражаем благодарность менеджеру (Леониду) за отзывчивость и приятные подарки.

Antik.1970@mail.ru

Здравствуйте мое имя Олег г Брянск заказал дом проект 24 менеджеру Леониду к которому потом неоднократно обращался с вопросами заключил договор приехала бригада в составе бр Владимира и Игоря позже материал водитель Алексей две недели дом готов Спасибо за проффессианальную работу а Радыгина А В за хороший материал и бригаду Брянск Олег Соседи уже интетесовались Спасибо

Елена, Вячеслав

Нет худа без добра – с этими скачками курса удалось таки насобирать необходимую сумму на небольшой деревянный домик. Участок у нас был давно, поэтому решили побыстрее найти компанию, которая занялась бы самим строительством. Случайно наткнулись на сайт фирмы "Дача из бруса". Созвонились, встретились – их условия показались нам интересными. После недолгих раздумий заключили договор. Впечатлила их оперативность и слаженность в работе. Все было быстро и очень чётко. Дом получился просто отличным. Мы и все наши знакомые в восторге!

Юрий

Всем привет! Хочу поблагодарить сотрудников данной компании, в частности их менеджеров за оперативность и клиентоориентированность! Весной 2013 года заказал дом, оплатил проект и после всех согласований получил брус в начале июня, когда фундамент был окончательно готов. Особо хотелось бы отметить высокое качество бруса – не влажный, усадка минимальная вышла. Мой скромный совет тем, кто хочет построиться по уму: готовиться к строительству надо минимум за полгода (проект, согласование, перепланировка, очередь на производстве), т.е. начинать возню с бумагами лучше всего еще зимой.

Алексей

Домодчадцы давно меня осаждали, мол «дачу хотим». Да не просто из камня, а как в деревнях – из дерева. Размышляли мы года три, перебирали разные компании, ездили в их офисы на беседы. Наконец решили остановить свой выбор на проекте этой компании. Обговорили смету, сроки и внесли задаток. Даже не ожидал, что все получиться так быстро и по большому счету недорого. Обычно строительные компании сроки срывают, ссылаясь то на одно, то на другое. А эти – молодцы, все четко, отработано. Видно профессионализм и проверенную систему. Побольше бы таких компаний в нашей стране, может и порядку больше было бы. Одним словом: «спасибо». Теперь я полноценный мужчина: и дерево посадил, и сына воспитываю, и дом построил))

Марина, Павел

Пять лет копили на новый загородный дом: участок был давно, но только с временной постройкой, которую недавно и снесли. Решили построить полноценный дом из бруса. Соседи по участку посоветовали эту компанию – они им строили и все получилось весьма недурственно. Быстро связались с менеджерами их, оперативно утрясли все нюансы, сделали предоплату. И уже через месяц наш дом был готов. Вот недавно первую годовщину справили. Очень довольны, и жалеем лишь об одном – что не построили его раньше. Всем советуем эту компанию. Если что – приезжайте посмотрите, с удовольствием ответим на ваши вопросы.

Виктор

Очень приятное впечатление оставила честность и открытость работников компании при составлении первоначальной сметы. Никаких утаек, махинаций с дополнительными счетами — все четко и предельно ясно. Я как следует подготовился к встрече, прочитал много литературы, облазил форумы, пообщался с соседями, которые уже покупали деревянный дом, правда в другой компании. Так вот, все оказалось весьма четко и просто. В общем, по деньгам не обманули — как договаривались, так и сделали. Да и по срокам прошло все довольно гладко — 15 дней и готово. Конечно, можно было придраться к рутине, мол, много вопросов задают и информации требуют, но сразу виден основательный подход. Не каждый же день дом строишь!

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Строительство домов и бань в Москве

Компания "Дача из бруса" производит строительство домов под ключ, беря на себя обязательства по выполнению всех видов работ: от выбора проекта до подготовки построенного дома к проживанию. Располагая собственным производством пиломатериалов и квалифицированными сотрудниками, владея новейшими технологиями и большой базой типовых проектов, компания возводит загородные дома из бруса эконом с минимизацией затрат на строительство и сокращением временных потерь. В возможностях компании быстро и профессионально построить для вас недорогой дом под ключ — уютный, красивый, самый дешевый в Москве.

Проекты бюджетных брусовых домов

Каждый представленный в каталоге компании проект уникален и учитывает все основные требования заказчиков: внутренний комфорт, стильную архитектуру, конструктивную надежность. Предложенные в широком ассортименте проекты домов эконом класса значительно упрощают выбор оптимального варианта для сезонного или постоянного проживания. К вашему вниманию недорогие летние домики и зимние дома различной площади, конфигурации, этажности. Вы сможете подобрать жилую постройку с мансардой, террасой или верандой.

Но, если вас не устраивают типовые решения, специалисты компании готовы на заказ разработать новый проект дома эконом, руководствуясь вашими требованиями. Компанию "Дачи из бруса" всегда отличали высокая скорость строительства домов под ключ, бюджетные качественные проекты и лучшие цены в Москве.

Чем выгодны для вас дома под ключ

Сделав заказ на постройку деревянного дома под ключ, вы сэкономите время, деньги, нервы. Вам не потребуется заниматься поиском недорогих материалов и хороших исполнителей. Вы застрахуетесь от некачественного выполнения работ и удорожания цены строительства брусового дома. Вы сможете дешево построить дом, поскольку стоимость работ в комплексе всегда ниже, чем суммарная оплата каждого этапа строительства. Не менее принципиальна высокая скорость реализации строительного проекта, и вам не придется ждать года, как в случае с домами под усадку.

Доверив строительство компании "Дача из бруса", вы в кратчайшие сроки получите готовый к проживанию уютный прочный дом с наружной и внутренней отделкой, не требующий дополнительных вложений в ремонтно-строительные работы. Все, что требуется от вас — подобрать понравившийся дом эконом класса в каталоге проектов и заключить договор на строительство.

Как возводятся дома в Москве:

  • подбирается типовое решение или проектируется новый дом;
  • производится доставка материалов к объекту;
  • подготавливается участок под строительство;
  • закладывается опорно-столбчатый фундамент (свайный, ленточный);
  • устанавливается сруб;
  • монтируется стропильная система;
  • обустраивается крыша;
  • прокладываются коммуникации;
  • выполняются внешние/внутренние работы;
  • благоустраивается участок.

Мы строим лучшие дома эконом класса

Компания возводит дома эконом класса с просторной планировкой и высоким уровнем комфорта. Применение экологичного и хорошо просушенного бруса, гарантирует уникальный микроклимат в теплом, долговечном доме.

В числе достоинств компании:

  • комплексные строительные услуги;
  • собственное производство экологичных материалов;
  • недорогие типовые проекты домов под ключ;
  • гарантировано высокое качество построек;
  • выгодные цены на строительство;
  • оперативная реализация заявок;
  • особое внимание каждому клиенту.

Сколько стоит построить дом

Компания "Дачи из бруса" возводит бюджетные дома, используя недорогие типовые проекты, уменьшая стоимость строительства дома за счет собственных пиломатериалов, закладки недорогих фундаментов, применения экономных технологий. Прайс-лист компании поможет вам узнать, сколько стоит дом необходимых размеров, комплектации, этажности.

Формируется стоимость постройки дома с учетом его размеров, сложности проектно-архитектурных решений, типа фундамента, использующихся материалов. Цена может корректироваться в зависимости от сезона строительства, конъюнктуры рынка. Возрастает стоимость дома при строительстве по неординарным проектам.

Станьте владельцем экологичного дома. Не отказывайте себе в возможности жить в просторе и комфорте. Звоните или оставьте онлайн заявку. Мы мгновенно отреагируем, и сделаем выгодное предложение.

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