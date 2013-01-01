Строительство домов и бань в Москве

Владимировы

Хотим поблагодарить компанию за нашу чудо-баньку. В конце апреля поставили у себя на даче. И теперь это наше любимое место - все праздники в ней отмечаем и просто чай попить на террасе приятно. Уютная она очень. Отдельное спасибо бригаде за оперативность и качество исполнения - очень слаженно и четко работают ребята.

Думаем, что обратимся в скором времени еще - теперь новый терем хотим!