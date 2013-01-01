Строительство домов и бань в Москве
Компания "Дача из бруса" производит строительство домов под ключ, беря на себя обязательства по выполнению всех видов работ: от выбора проекта до подготовки построенного дома к проживанию. Располагая собственным производством пиломатериалов и квалифицированными сотрудниками, владея новейшими технологиями и большой базой типовых проектов, компания возводит загородные дома из бруса эконом с минимизацией затрат на строительство и сокращением временных потерь. В возможностях компании быстро и профессионально построить для вас недорогой дом под ключ — уютный, красивый, самый дешевый в Москве.
Проекты бюджетных брусовых домов
Каждый представленный в каталоге компании проект уникален и учитывает все основные требования заказчиков: внутренний комфорт, стильную архитектуру, конструктивную надежность. Предложенные в широком ассортименте проекты домов эконом класса значительно упрощают выбор оптимального варианта для сезонного или постоянного проживания. К вашему вниманию недорогие летние домики и зимние дома различной площади, конфигурации, этажности. Вы сможете подобрать жилую постройку с мансардой, террасой или верандой.
Но, если вас не устраивают типовые решения, специалисты компании готовы на заказ разработать новый проект дома эконом, руководствуясь вашими требованиями. Компанию "Дачи из бруса" всегда отличали высокая скорость строительства домов под ключ, бюджетные качественные проекты и лучшие цены в Москве.
Чем выгодны для вас дома под ключ
Сделав заказ на постройку деревянного дома под ключ, вы сэкономите время, деньги, нервы. Вам не потребуется заниматься поиском недорогих материалов и хороших исполнителей. Вы застрахуетесь от некачественного выполнения работ и удорожания цены строительства брусового дома. Вы сможете дешево построить дом, поскольку стоимость работ в комплексе всегда ниже, чем суммарная оплата каждого этапа строительства. Не менее принципиальна высокая скорость реализации строительного проекта, и вам не придется ждать года, как в случае с домами под усадку.
Доверив строительство компании "Дача из бруса", вы в кратчайшие сроки получите готовый к проживанию уютный прочный дом с наружной и внутренней отделкой, не требующий дополнительных вложений в ремонтно-строительные работы. Все, что требуется от вас — подобрать понравившийся дом эконом класса в каталоге проектов и заключить договор на строительство.
Как возводятся дома в Москве:
- подбирается типовое решение или проектируется новый дом;
- производится доставка материалов к объекту;
- подготавливается участок под строительство;
- закладывается опорно-столбчатый фундамент (свайный, ленточный);
- устанавливается сруб;
- монтируется стропильная система;
- обустраивается крыша;
- прокладываются коммуникации;
- выполняются внешние/внутренние работы;
- благоустраивается участок.
Мы строим лучшие дома эконом класса
Компания возводит дома эконом класса с просторной планировкой и высоким уровнем комфорта. Применение экологичного и хорошо просушенного бруса, гарантирует уникальный микроклимат в теплом, долговечном доме.
В числе достоинств компании:
- комплексные строительные услуги;
- собственное производство экологичных материалов;
- недорогие типовые проекты домов под ключ;
- гарантировано высокое качество построек;
- выгодные цены на строительство;
- оперативная реализация заявок;
- особое внимание каждому клиенту.
Сколько стоит построить дом
Компания "Дачи из бруса" возводит бюджетные дома, используя недорогие типовые проекты, уменьшая стоимость строительства дома за счет собственных пиломатериалов, закладки недорогих фундаментов, применения экономных технологий. Прайс-лист компании поможет вам узнать, сколько стоит дом необходимых размеров, комплектации, этажности.
Формируется стоимость постройки дома с учетом его размеров, сложности проектно-архитектурных решений, типа фундамента, использующихся материалов. Цена может корректироваться в зависимости от сезона строительства, конъюнктуры рынка. Возрастает стоимость дома при строительстве по неординарным проектам.
Станьте владельцем экологичного дома. Не отказывайте себе в возможности жить в просторе и комфорте. Звоните или оставьте онлайн заявку. Мы мгновенно отреагируем, и сделаем выгодное предложение.